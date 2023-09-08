Ankara'da kaçakçılık operasyonu... 13 kişi gözaltına alındı!
Başkentteki 3 işyeri, 2 araç ve bir kargo şubesinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonlarında 13 kişinin yakalandığı kaydedildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik Çankaya, Etimesgut, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde operasyonlar düzenledi.
Aranan 3 işyeri, 2 araç ve bir kargo şubesinde; 3 bin 130 paket sigara, 2 bin 900 cinsel içerikli ürün, 2 bin 850 puro, 1900 litre etil alkol, 561 elektronik sigara, 200 elektronik sigara likidi, 153 parfüm, 6 şişe kaçak içki ve 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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