Mardin'de kadın cinayeti: Evinin avlusunda katledildi!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tek başına oturan Nurhan İlhan (45), evinin avlusunda başına sert bir cisim vurulmuş ve vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürülmüş olarak bulundu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Eşme Mahallesi’nde meydana geldi. Tek başına yaşayan Nurhan İlhan, evinin avlusunda, kendisini görmeye gelen komşuları tarafından kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Nurhan İlhan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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