İnci Taneleri ile şöhreti yakalamıştı: Sincanlı Erkal'dan sahne ücretine rekor zam

Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:50

Güncelleme: 23.01.2024 - 13:53

Yılmaz Erdoğan yazıp başrolünü oynadığı oyuncu kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı.

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı Dilber'i oynadığı dizide kendisine eşlik eden Sincanlı Erkal, popüler olduktan sonra sahne ücretine zam yaparak 300 bin TL'ye çıkardı.

DİZİ YAYINLANMADAN ŞÖHRETİ YAKALADI

T24'te yer alan habere göre, Dilber'in dans ettiği pavyonda söylediği Gemileri Yakarım şarkısıyla kısa sürede milyonlar dinlenen Sincanlı Erkal, daha önce düğünlerde şarkı söyleyerek 4 bin TL kazanıyordu. Sanatçı, dizide popüler olduktan sonra sahne ücretini 300 bin TL'ye çıkardı.

İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır.

Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Lakin Azem'in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem'in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır.

Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın başrolünü paylaştığı, BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisi 25 Ocak'ta ekrana gelecek.

