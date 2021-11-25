Ankara'da kadınlar 25 Kasım'da şiddete karşı alanlardaydı

25 Kasım 2021 Perşembe, 21:53

Ankara Kadın Platformu bugün saat 18:30'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Sakarya Caddesi'nde toplandı. Polis, eylemcilerin etrafında barikat kurdu ve alana girişleri kısıtladı. Kadınlar, "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır", "AKP elini bedenimden çek" ve "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganlarını attı.

Açıklamada, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına tepki gösterildi. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmadığını belirten kadınlar şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldıranlar bilsinler ki failleri yargılamadıkları her an bir kadın ölüyorsa bu memlekette artık yaşamlarımızı biz kadınların savunma vakti gelmiş demektir. İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlülükteyken dahi uygulamayan ve sözleşmesi fesih eden devlet bilsin ki bizim de dayanışmamız var ve bu dayanışma yaşatır."