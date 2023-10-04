Ankara’da kafası parçalanmış erkek cesedi bulundu
Ankara’da sabah saatlerinde kafası parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Olay tanıklarından Kutlubay “Herhalde intihar etmiş, yangın merdiveninden aşağıya atmış kendini. Kafası parçalanmıştı” dedi.
Olay, Yenimahalle ilçesi Güzelyaka Mahallesi Veysel Şatıroğlu Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sabah saatlerinde yerde kafası parçalanmış bir erkek cesedi gören çevre sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şahsın kendisini 18’inci kattan aşağıya attığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı aktarıldı.
Olayın tanıklarından Necmettin Kutlubay, “Komşumuz feryat ederek yanımıza geldi. Ben de aşağıya inip polisi aradım. Kendisini tanımıyoruz. Herhalde intihar etmiş, yangın merdiveninden aşağıya atmış kendini. Kafası parçalanmıştı, beyni resmen dışarıdaydı” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tecavüz dosyası kapatılmak isteniyor!
- Erdoğan'ın tüm programları iptal edildi
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- Sancaktepe'de cesetleri bulunan 3 kardeşin son anları...
- Ünlü oyuncunun evlat acısı! 28 aylık oğlu kurtarılamadı
- Kürsüden Hakan Fidan'ı işaret etti
- Bilim insanları tescilledi: Bu şarkı kaygıyı azaltıyor!
- Telefonu yurtdışından getirip, harç yatıranlar dikkat!