Kırklareli'nde sınıra yakın bölgede erkek cesedi bulundu

Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

AA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 10:32
Kırklareli'nde sınıra yakın bölgede erkek cesedi bulundu
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Şükrüpaşa köyü yakınlarında Mutlu Deresi mevkisinde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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Kırklareli ceset Bulgaristan

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