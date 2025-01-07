Ankara’da kara propaganda: Gökçek’lerin provokasyonları devam ediyor

Yayınlanma: 07.01.2025 - 16:32

Güncelleme: 07.01.2025 - 16:37

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, bir kadının AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in TBMM’de ABB’yi hedef aldığı açıklamanın detaylarını içeren bir broşürü sokakta dağıtarak kara propaganda yaptığı görüldü.

Afişin içeriğinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik karalama niteliğinde ifadelerle birlikte bir karikatür yer aldı. Olay yerinde müdahale etmeye çalışan Keçiören Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, kadının bağırararak verdiği tepkiyle karşılaştı.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU’

Yanında kimlik taşımayan kadın, hakkında hukuki işlem başlatılması amacıyla polis ekiplerinin çağrılacağını duyduğunda bağırarak kalabalığı galeyana getirdi.

Kadın olduğu için fiziksel müdahalede bulunmadığını belirten zabıta ekipleri, kadının kalabalıktan faydalanarak koşarak uzaklaştığını bildirdi.

Olaya ilişkin Keçiören Belediyesi’nce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe yazılarak suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede, “İçeriği itibariyle asılsız iddiaların yer aldığı ve suç teşkil eden bilgi ve belgelerin paylaşıldığı afişleri dağıtan şahıs bu fiil eylemlerinin yanı sıra belediyemiz zabıta ekiplerine de mukavemet etmek suretiyle kamu hizmetlerinin aksamasına ve gerekli şekilde yürütülmesine engel olmuştur” ifadelerine yer verildi.