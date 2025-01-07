ABB’den Osman Gökçek'in 'kefen' iddialarına yanıt: 'Hırsıza hırsız olduğunu unutturursanız...'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamada AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in ABB'nin "kefen alımlarında yolsuzluk yaptığı" iddiasına ilişkin olarak, "İddia edilen hususların bir kısmı Teftiş Kurulu tarafından incelenmiştir. Diğer konular ise derhal araştırılmaya başlanmıştır. Hırsıza 'hırsız' olduğunu unutturursanız, kendini erdem abidesi sanmaya başlar" ifadeleri kullanıldı.

ABB’den Osman Gökçek'in 'kefen' iddialarına yanıt: 'Hırsıza hırsız olduğunu unutturursanız...'
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:55

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek’in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, dün Meclis’te yaptığı basın toplantısında ABB’yi hedef alarak 80 milyon TL’lik ceset torbası ve kefen alımı ihalesine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu. ABB’den yapılan yazılı basın açıklamasıyla AKP’li Gökçek’e sert tepki gösterildi. Açıklamada, “Siyaseti kendine mesken tutan meczup bir politik meftanın, edep yoksunu yavrusu, Milletin değerlerini iftiralarına takarak şarlatanlık yapmaya çalışıyor” denildi.

‘DELİL VARSA BAŞSAVCILIĞA GİT’ 

İddia edilen konuların bir kısmının teftiş kurulu tarafından incelendiği, diğer konuların ise araştırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, “Özellikle ifade etmek isteriz ki; Elinde delil olduğunu iddia eden herkesin gideceği adres bellidir: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bilinmelidir ki; ABB’de suç işleyen asla korunmaz. Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda görüyoruz; Hırsıza ‘hırsız’ olduğunu unutturursanız, kendini erdem abidesi sanmaya başlar” ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #melih gökçek #Osman Gökçek #Ankara Büyükşehir Belediyesi

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