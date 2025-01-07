ABB’den Osman Gökçek'in 'kefen' iddialarına yanıt: 'Hırsıza hırsız olduğunu unutturursanız...'

Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:55

Güncelleme: 07.01.2025 - 13:07

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek’in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, dün Meclis’te yaptığı basın toplantısında ABB’yi hedef alarak 80 milyon TL’lik ceset torbası ve kefen alımı ihalesine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu. ABB’den yapılan yazılı basın açıklamasıyla AKP’li Gökçek’e sert tepki gösterildi. Açıklamada, “Siyaseti kendine mesken tutan meczup bir politik meftanın, edep yoksunu yavrusu, Milletin değerlerini iftiralarına takarak şarlatanlık yapmaya çalışıyor” denildi.

‘DELİL VARSA BAŞSAVCILIĞA GİT’

İddia edilen konuların bir kısmının teftiş kurulu tarafından incelendiği, diğer konuların ise araştırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, “Özellikle ifade etmek isteriz ki; Elinde delil olduğunu iddia eden herkesin gideceği adres bellidir: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bilinmelidir ki; ABB’de suç işleyen asla korunmaz. Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda görüyoruz; Hırsıza ‘hırsız’ olduğunu unutturursanız, kendini erdem abidesi sanmaya başlar” ifadeleri kullanıldı.