Ankara’da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Ankara’da kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 07:51
Ankara’da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Kale Mahallesi’nde yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Çakmak’tan bir haftadır haber alınamamasının ardından komşuları polise başvurdu.

Polis ekipleri 4 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Çakmak’ın kapısını açmaması üzerine itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile eve giren ekipler yalnız yaşayan Çakmak’ın cansız bedenini buldu.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 


Ankara haberleri ölü bulundu haberleri

İlgili Haberler

İntihar ihtimali üzerinde duruluyor: Okul bahçesindeki araç içerisinde ölü bulundu

İntihar ihtimali üzerinde duruluyor: Okul bahçesindeki araç içerisinde ölü bulundu
Haber alınamıyordu: Evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Haber alınamıyordu: Evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Sakarya'da şüpheli ölüm: Eğlence mekanından çıktıktan sonra yol kenarında ölü bulundu

Sakarya'da şüpheli ölüm: Eğlence mekanından çıktıktan sonra yol kenarında ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte son altı anketin sonuçları...

Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte son altı anketin sonuçları...
Semih Kılıçsoy durdurulamıyor: Beşiktaş deplasmanda 3 puanı kaptı! İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

Semih Kılıçsoy durdurulamıyor: Beşiktaş deplasmanda 3 puanı kaptı! İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş'in kızını 'hain' ilan etti: 'İhanete geçit yok!'

Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş'in kızını 'hain' ilan etti: 'İhanete geçit yok!'
Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri

Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’
Sivasspor’dan evinde 4 gollü şov!

Sivasspor’dan evinde 4 gollü şov!
Apple mülakatlarında uyguluyordu: Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı

Apple mülakatlarında uyguluyordu: Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı
Murat Sancak’tan flaş Adana Demirspor kararı: ‘Hakkınızı helal edin’

Murat Sancak’tan flaş Adana Demirspor kararı: ‘Hakkınızı helal edin’