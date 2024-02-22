Sakarya'da şüpheli ölüm: Eğlence mekanından çıktıktan sonra yol kenarında ölü bulundu

Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:52

Güncelleme: 22.02.2024 - 12:52

D-650 kara yolu Geyve mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Erkan Arman (52) alkollü eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu.

YOL KENARINDA BULUNDU

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Arman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’nde saatçilik yaptığı öğrenilen ve vücudunda darp izleri olan Arman’ın ölümüne ilişkin cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.