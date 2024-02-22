Sakarya'da şüpheli ölüm: Eğlence mekanından çıktıktan sonra yol kenarında ölü bulundu
Sakarya’nın Geyve ilçesinde 52 yaşındaki kişi, alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra aracının önünde ölü olarak bulundu. Vücudunda darp izleri olan şahsın ölümüne ilişkin cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
D-650 kara yolu Geyve mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Erkan Arman (52) alkollü eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz şekilde bulundu.
YOL KENARINDA BULUNDU
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Arman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI
Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’nde saatçilik yaptığı öğrenilen ve vücudunda darp izleri olan Arman’ın ölümüne ilişkin cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
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