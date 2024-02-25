İntihar ihtimali üzerinde duruluyor: Okul bahçesindeki araç içerisinde ölü bulundu

Aydın’ın Söke ilçesinde okulun bahçesindeki araç içerisinde bir kişi silahla başından vurulmuş bir şekilde ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 16:58
İntihar ihtimali üzerinde duruluyor: Okul bahçesindeki araç içerisinde ölü bulundu
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Olay, Akçokonak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında bir okul bahçesinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine giden ekipler Vedat Kılınç (32) isimli şahsı araç içerisinde hareketsiz bir şekilde ölü olarak buldu. 

Yapılan ilk incelemede şahsın silahla başına ateş ederek hayatına son verdiği üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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