Haber alınamıyordu: Evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Çorum'da haber alınamayan kişi, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ulukavak Mahallesi Ölçek 5. Sokak'ta yaşayan Murat Ateş'ten (29) haber alamayan yakınları 112'den yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ateş'i silahla vurulmuş halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ateş'in cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerince evde yapılan incelemede Ateş'in cesedinin yanında silah bulundu.
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