Ankara'da 'kız kaçırma' kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı

Ankara'da 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Ankara'da 'kız kaçırma' kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:20

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde meydana geldi. E.B., kızını kaçırdıkları gerekçesiyle eşi S.B. ve yeğeni B.B. ile birlikte A.Ö.'nün evine gitti.

Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, A.Ö. ile H.N.O. isimli kadın tabancayla yaralandı. Yaralılar, ihbarla adrese sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli E.B., eşi S.B. ve yeğeni B.B. ise olayda kullandıkları değerlendirilen suç aleti ruhsatsız tabancayla yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheli E.B. emniyetteki ifadesinde, A.Ö.'nün kardeşinin kızını kaçırdığını, bunun üzerine eve gittiklerini ve tartışma yaşadıklarını söyledi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 


Etiketler: #Ankara #kız kaçırma #silah #silahlı kavga

İlgili Haberler

Köpeğin ayaklarını bağladılar: Silahla öldürüp sokağa attılar!

Köpeğin ayaklarını bağladılar: Silahla öldürüp sokağa attılar!
Silahlı saldırıya uğradılar, araçları ateşe verildi: Kirayı geciktik diye yaptılar

Silahlı saldırıya uğradılar, araçları ateşe verildi: Kirayı geciktik diye yaptılar
Adana’da silahlı şaka kanlı bitti: Tabancasını boynuna dayayan kişi ağır yaralandı

Adana’da silahlı şaka kanlı bitti: Tabancasını boynuna dayayan kişi ağır yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler