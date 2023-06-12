Ankara'da köftecide yangın: 1 yaralı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 15:41

Güncelleme: 12.06.2023 - 15:41

Çankaya ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde, öğle saatlerinde Ali İhsan Ö.'ye ait köfteci dükkanı ızgaranın alev alması sonucu yanmaya başladı.

Dükkanda çalışanlar yangın tüpüyle, alevlere müdahale etti ancak başarılı olamadı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DÜKKAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayda, dükkanda çalışan işçilerden Serim Dahan S. hafif yaralandı. Dükkan ise kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.