Ankara'da köftecide yangın: 1 yaralı

Ankara'da ABD Büyükelçiliği binasının karşısında bulunan köftecide yangın çıktı. 1 kişinin hafif yaralandığı yangında, dükkan kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 15:41
Ankara'da köftecide yangın: 1 yaralı
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Çankaya ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde, öğle saatlerinde Ali İhsan Ö.'ye ait köfteci dükkanı ızgaranın alev alması sonucu yanmaya başladı.

Dükkanda çalışanlar yangın tüpüyle, alevlere müdahale etti ancak başarılı olamadı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DÜKKAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayda, dükkanda çalışan işçilerden Serim Dahan S. hafif yaralandı. Dükkan ise kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yangın köfte

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