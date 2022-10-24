Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: 'Önce İstanbul'daki çiğköftecinin güvenliğini sağla'

24 Ekim 2022 Pazartesi, 22:24

Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'de hep birlikte nasıl Diyarbakır'ı, Şırnak'ı, Hakkari'yi huzurlu yapmışsak, Allah nasip edecek, Erbil'i, Bağdat'ı, Şam'ı da huzurlu yapacağız" demişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Soylu'nun bu sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Özdağ Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Soylu, bırak !Erbil’de, Bağdat’ta, Şam’da güvenliği sağlarız' mavrasını. Sen önce İstanbul’da Beyoğlu’nda çiğköftecinin güvenliğini sağla. Mafya halka eziyet ediyor. Yabancı çeteler infaz yapıyor. Yeter artık!"