Ankara'da köpek katliamı: 7 tane yavru pitbull yavrusu ölü bulundu
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde boş arazide 7 yavru pitbull köpeği ölü olarak bulundu.
Olay, Ankara Gölbaşı-Haymana yolu arasında bulunan boş bir arazide meydana geldi.
Araziye hayvanları beslemeye gelen bir yurttaş, bu sırada 7 pitbull köpeği yavrusunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yurttaş, o anları cep telefonuyla kayıt ederken yetkililere haber verdi.
Olay yerine gelen yetkililer ölen yavru köpekleri incelemek için götürdü.
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