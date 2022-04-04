Ankara'da köpek katliamı: 7 tane yavru pitbull yavrusu ölü bulundu

04 Nisan 2022 Pazartesi, 11:09

Olay, Ankara Gölbaşı-Haymana yolu arasında bulunan boş bir arazide meydana geldi.

Araziye hayvanları beslemeye gelen bir yurttaş, bu sırada 7 pitbull köpeği yavrusunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yurttaş, o anları cep telefonuyla kayıt ederken yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen yetkililer ölen yavru köpekleri incelemek için götürdü.



