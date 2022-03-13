Ajda Pekkan'dan, 'Saldıran köpeklere zehirli et verin' diyen Yıldız Tilbe'ye tepki
Yıldız Tilbe'nin tepki toplayan sokakta yaşayan köpekleri hedef aldığı paylaşımına Ajda Pekkan cevap verdi. Sosyal medyada barınaktaki bir köpeği sevdiği görüntülere yer veren Pekkan "Mazlumları hedef alan hiç bir ölüm fermanına sessiz kalamam. Bizler yaşatmak için varız. Sokak hayvanları sahipsiz değildir" dedi.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün sosyal medyadan art arda
paylaşımlarda bulunarak "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et
versin hepsi gebersin" ifadelerini kullandı. Bu sözler büyük tepki
çekerken Süperstar Ajda Pekkan da tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.
"SESSİZ KALAMAM"
Instagram hesabından barınaktaki bir köpeği sevdiği videoyu
paylaşan Ajda Pekkan, "Savaşa karşı ve şiddete karşı duruşumuzu hayatın her
alanında ve her canlıya yapılacak vahşete ve baskıya karşıda göstermemiz
gerekiyor. Gerçekten çok üzgünüm. Mazlumları hedef alan hiç bir ölüm fermanına
sessiz kalamam. Bizler yaşatmak için varız. Sokak hayvanları sahipsiz
değildir" dedi.
NE OLMUŞTU?
Tilbe, sokakta yaşayan köpekleri hedef alan paylaşımlarıyla
sosyal medyada tepki çekmişti. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Tilbe,
"Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında,
hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına
bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir
ya?” demişti.
Şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:
“Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvan da kurtulsun insan da.”
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