Ajda Pekkan'dan, 'Saldıran köpeklere zehirli et verin' diyen Yıldız Tilbe'ye tepki

13 Mart 2022 Pazar, 09:27

Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün sosyal medyadan art arda paylaşımlarda bulunarak "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullandı. Bu sözler büyük tepki çekerken Süperstar Ajda Pekkan da tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

"SESSİZ KALAMAM"

Instagram hesabından barınaktaki bir köpeği sevdiği videoyu paylaşan Ajda Pekkan, "Savaşa karşı ve şiddete karşı duruşumuzu hayatın her alanında ve her canlıya yapılacak vahşete ve baskıya karşıda göstermemiz gerekiyor. Gerçekten çok üzgünüm. Mazlumları hedef alan hiç bir ölüm fermanına sessiz kalamam. Bizler yaşatmak için varız. Sokak hayvanları sahipsiz değildir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Tilbe, sokakta yaşayan köpekleri hedef alan paylaşımlarıyla sosyal medyada tepki çekmişti. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?” demişti.

Şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvan da kurtulsun insan da.”