Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savrularak feci şekilde can verdi

Denizli’de iftar için aldığı ekmeklerle yolun karşısına geçmek isteyen Alaattin Cunkuş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada, otomobilin çarpması sonucu savrulan yayanın metrelerce ileriye düştüğü anlar yer aldı.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:45
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savrularak feci şekilde can verdi
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Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi Mahallesi Ali Marım Bulvarı’nda meydana gelen kazada, H.Y. yönetimindeki otomobil, iftar için aldığı ekmeklerle yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Alaattin Cunkuş’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan Alaattin Cunkuş, metrelerce ileriye düştü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Cunkuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü H.Y. gözaltına alınırken, Alaattin Cunkuş’un cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Belediye fen işleri müdürlüğünde greyder operatörü olarak görev yapan Alaattin Cunkuş’un hayatını kaybettiği feci kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç trafiğinin yoğun olduğu sırada elindeki ekmeklerle yolun karşısına geçmeye çalışan Cunkuş’un orta refüje yaklaştığı sırada hızla gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan Alaattin Cunkuş’un metrelerce ileriye düştüğü, elindeki ekmeklerin ise farklı bir yöne fırladığı anlar da görüntülere yansıdı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, gözaltındaki sürücünün bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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