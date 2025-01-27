Ankara’da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü!
Ankara'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşım yavaşladı.
Ankara'da gece saatlerinden başlayan sis, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
Özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde ulaşım olumsuz etkilendi.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Yüksek kesimlerde etkili olan sis, drone ile görüntülendi.
Etiketler: #Ankara #Sis #görüş mesafesi
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