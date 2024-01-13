Dün ibadete açılmıştı... Yıldırım düşen camide yangın çıktı!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 12:36

Güncelleme: 13.01.2024 - 12:36

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Akmescit köyünde, 2023'te başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, dün tarihi Akmescit Camisi ibadete açıldı.

HALILAR İLE ÇATI YANDI!

Ancak çatısına sabah saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte yıldırım isabet eden camide, yangın çıktı.

Alevler kısa sürede camiyi sararken, sabah namazı için hazırlık yapan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülüp, kontrol altına alındı. Caminin halıları ve çatısı yandı.

DÜN AÇILMIŞTI

1880-1885 yılları arasında inşa edilen tarihi cami, Rize İl Özel İdaresi tarafından, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projesi kapsamında; dış cephe duvar temizliği, mihrap ve ahşap yapıların onarımı, ısıtma ve ses sistemi yenilenmesi ile kalem işi süslemelerin ortaya çıkartılması çalışmaları tamamlanıp, dün cuma namazının kılınmasıyla ibadete açılmıştı.