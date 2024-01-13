Şırnak'ta elektrik trafosunda korkutan yangın!

Uludere ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

AA
Yayınlanma: 13.01.2024 - 13:32
Şırnak'ta elektrik trafosunda korkutan yangın!
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Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinin Başkaya Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Trafodaki yangın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


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