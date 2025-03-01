Ankara'da korkutan fabrika yangını!
Ankara’nın Akyurt ilçesinde Bedline yatak fabrikasında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Akyurt Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki Bedline yatak fabrikasında yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Etiketler: #Ankara #fabrika #fabrika yangını
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