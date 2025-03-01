Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Ankara’nın Akyurt ilçesinde Bedline yatak fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'da korkutan fabrika yangını!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 12:22

Alınan bilgiye göre, Akyurt Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki Bedline yatak fabrikasında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.


Etiketler: #Ankara #fabrika #fabrika yangını

İlgili Haberler

Mobilya imalathanesinde yangın

Mobilya imalathanesinde yangın
Yangını başlattığı belirtilen Yunis Karataş’ın AYM başvurusu tahliyelerin önünü açtı: Madımak katilleri serbest

Yangını başlattığı belirtilen Yunis Karataş’ın AYM başvurusu tahliyelerin önünü açtı: Madımak katilleri serbest
Kocaeli'ndeki metan gazı yangını 11 gündür sönmedi

Kocaeli'ndeki metan gazı yangını 11 gündür sönmedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler