Ankara'da korkutan yangın... Alev alev yandı!
Ankara'nın Sincan ilçesinde 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkuttu.
Ankara'nın Sincan ilçesinde Vatan Caddesi'nde 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Daire kısa sürede alevlere teslim oldu. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
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