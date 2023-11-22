Restoranda korkutan yangın... Mutfak tüpleri patladı, paniğe yol açtı!

Torbalı ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangın söndürüldü. Kısa sürede tüm iş yerini saran yangında, mutfaktaki bazı tüplerin patlaması paniğe yol açtı.

DHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 09:41
Restoranda korkutan yangın... Mutfak tüpleri patladı, paniğe yol açtı!
Abone Ol google-news

İzmir-Torbalı kara yolu Ayrancılar Mahallesi Yeşilköy mevkiindeki bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm işyerini saran yangında mutfaktaki bazı tüpler patladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında restoran kullanılamaz hale geldi, çevredeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

Yangın nedeniyle İzmir-Torbalı kara yolunda da bir süre ulaşım sağlanamadı.


işyeri İzmir restoran Tüp Yangın

İlgili Haberler

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!
İstanbul Bağcılar’da korkutan yangın

İstanbul Bağcılar’da korkutan yangın
Arnavutköy’de fabrika yangını

Arnavutköy’de fabrika yangını

En Çok Okunan Haberler