Restoranda korkutan yangın... Mutfak tüpleri patladı, paniğe yol açtı!
Torbalı ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangın söndürüldü. Kısa sürede tüm iş yerini saran yangında, mutfaktaki bazı tüplerin patlaması paniğe yol açtı.
İzmir-Torbalı kara yolu Ayrancılar Mahallesi Yeşilköy mevkiindeki bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede tüm işyerini saran yangında mutfaktaki bazı tüpler patladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında restoran kullanılamaz hale geldi, çevredeki bazı ağaçlar da zarar gördü.
Yangın nedeniyle İzmir-Torbalı kara yolunda da bir süre ulaşım sağlanamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den, Erdoğan'ın 50+1 çıkışına yanıt
- Yılda iki zam dönemi bitti
- Terkoğlu'ndan Bahçeli'ye ilk yanıt
- Kar yağışı için tarih verildi!
- Dilan Polat'ın 'bağışı' yeniden gündem oldu
- ‘Vahdettin’ soruşturmasına ilişkin ilk açıklama!
- Özgür Özel'den '50+1' açıklaması!
- Sosyal medyadan tepki yağdı!
- EURO 2024'e lider gidiyoruz!
- Meclis’te küfür eylemi!