Yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü

Gaziantep’te mobilya ve dekorasyon işletmesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:55
Yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü
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Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan mobilya ve dekorasyon işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. 

İşyerinde çalışanlar kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bir itfaiye eri söndürme çalışmaları sırasında dengesini kaybederek çatıdan düşerek yaralandı. Yaralı, İtfaiye eri Fazlı Tozan (28), sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Öte yandan, İtfaiye Eri Tozan’ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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