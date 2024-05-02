Ankara’da metro seferleri normale döndü

EGO Genel Müdürlüğü, dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle aksama yaşanan metro seferlerine başlandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:49
Ankara’da metro seferleri normale döndü
Abone Ol google-news

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, dün yaşanan yoğun sağanak ve su baskınları nedeniyle Ankara Metrosu'nun bazı bölümlerinde hizmet aksamaları meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ ve Ankara İtfaiyesi ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda su tahliye işlemleri tamamlanmış ve istasyonlara enerji sağlanmıştır. Metro hizmetimiz seferlerine başlamıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.


EGO haberleri EGO Genel Müdürlüğü haberleri Ankara haberleri metro haberleri

İlgili Haberler

Metro İstanbul duyurdu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı çalışıyor mu?

Metro İstanbul duyurdu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı çalışıyor mu?
1 Mayıs nedeniyle kapanan bazı metro hatları ulaşıma açıldı

1 Mayıs nedeniyle kapanan bazı metro hatları ulaşıma açıldı
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta 2 asker şehit oldu!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta 2 asker şehit oldu!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti’yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti’yi ziyaret etti
83 milyon Avro’luk CSO binasını su aldı!

83 milyon Avro’luk CSO binasını su aldı!
Kapıkule’de altın kaçakçılığı operasyonu: 23 külçe altın ele geçirildi

Kapıkule’de altın kaçakçılığı operasyonu: 23 külçe altın ele geçirildi
Erdoğan ve Özel'in nerede görüşecekleri belli oldu

Erdoğan ve Özel'in nerede görüşecekleri belli oldu
Kayseri’de domates fidesi çılgınlığı: 2 kilometre kuyruk oluştu

Kayseri’de domates fidesi çılgınlığı: 2 kilometre kuyruk oluştu
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'gözdağı': Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz'

İstanbul Valisi Davut Gül'den 'gözdağı': Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz'
Tarkan’dan romantik tbt: Evlilik yıl dönümünde unutulmaz anlar

Tarkan’dan romantik tbt: Evlilik yıl dönümünde unutulmaz anlar