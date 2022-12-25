Ankara'da mevsimin ilk karı düştü
Ankara'da mevsimin ilk karı düştü. Kızılcahamam'da etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.
Soğuk havanın etkili olduğu Ankara'ya bağlı Kızılcahamam ilçesinde, öğleden sonra kendisini gösteren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Kızılcahamam'da kendisini kar yağışı olarak gösterirken, kartpostallık görüntüler oluştu.
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