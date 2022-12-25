Ankara'da mevsimin ilk karı düştü

Ankara'da mevsimin ilk karı düştü. Kızılcahamam'da etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

İHA
25 Aralık 2022 Pazar, 17:59
Ankara'da mevsimin ilk karı düştü
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Soğuk havanın etkili olduğu Ankara'ya bağlı Kızılcahamam ilçesinde, öğleden sonra kendisini gösteren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Kızılcahamam'da kendisini kar yağışı olarak gösterirken, kartpostallık görüntüler oluştu.


Ankara Kar kar yağışı

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