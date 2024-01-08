Ankara'da müşterilerin olduğu lokantaya silahlı saldırı!
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi müşterilerin olduğu bir lokantaya tabancayla ateş açtıktan sonra otomobille kaçtı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, içerisinde müşterilen bulunduğu lokantanın önünde otomobilini durdurdu.
Araçtan inen kişi, yanında bulunan tabancayla lokantaya doğru rastgele ateş açtı. Şüpheli, daha sonra otomobiline binip, olay yerinden hızla uzaklaştı.
Kurşunların hedefi olan işyerinin camları kırılırken, içeride bulunan müşteriler korku dolu anlar yaşadı. Olayda yaralanan olmazken, silahlı şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
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