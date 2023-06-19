Ankara'da narkotik operasyonu: 68 şüpheli tutuklandı

Ankara’da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik 12-18 Haziran tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 375 şüpheliden 68’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:38
Ankara'da narkotik operasyonu: 68 şüpheli tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından il genelinde 12-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 375 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 375 şahıstan 68’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 9’u ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İcra edilen 159 operasyon çerçevesinde toplam 4 Kilo 417 gram esrar, 868 gram bonzai, 12 bin 408 Adet ecstacy hap, 21 bin 876 adet sentetik ecza, 14 gram kokain, 3 gram metamfetamin, 6 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 124 bin 295 lira nakit para, 2 bin dolar, 22 Adet tabanca, tabancalara ait 22 adet şarjör ve 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara narkotik Operasyon

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