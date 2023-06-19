İzmir'de 'sahte vücut geliştirme ilacı' operasyonu: 2 gözaltı
İzmir'de gümrük kaçağı ve sahte vücut geliştirme ilaçlarını spor salonlarına ve sporculara sattıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, vücut geliştirme, kilo alma-verme ilaçlarının ham maddesini Çin'den kedi, köpek ve bebek maması ambalajlarında getirterek ünlü ilaç markalarının ambalajlarında sattıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin merdivenaltı tabir edilen sağlıksız koşullarda ürettikleri ürünleri, kentte ve birçok ilde bulunan spor salonlarına, müsabakalara hazırlanan vücut geliştirme sporcularına ve amatör sporculara kargo yolu ile sattıkları belirlendi.
Polis, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından Konak, Bornova, Kemalpaşa, Gaziemir ve Selçuk'ta 4 ev, 2 depo, 2 araç ve 2 iş yerine baskın düzenledi. Şüpheliler G.İ. ve A.T. ise Adnan Menderes Havalimanı'nda sahte ilaçların bulunduğu valizlerle yakalandı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Operasyonda 197 bin sahte vücut geliştirme hapı, 1834 farklı boyutlarda şişeli ilaç, 7 kilo 438 gram steroid toz ham madde, 24,5 litre sıvı ham madde, imalat malzemeleri, 8 bin 815 ambalaj malzemesi ile gümrük kaçağı 25 elektronik cihaz, su altı dron, kolon ve kiriş direnci ölçüm cihazı ele geçirildi.
Hakimliğe çıkarılan zanlılar hakkında adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdülbaki Dakak’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı!
- İzmir'de bir evde dört şahsın cansız bedeni bulundu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Fetret Dönemi' yanıtı
- Aynı formülle tam 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı!
- 3 partiden anayasa değerlendirmesi
- Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi! Gözaltılar var
- Abdüllatif Şener'in bir 'sırrı' daha ortaya çıktı
- Ünlü sunucu boşandığını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama: Süresi uzatıldı!
- Taşkesenlioğlu'ndan bir şaibeli onay daha