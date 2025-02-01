Ankara'da operasyon... 3 milyon lira değerinde tarihi eser yakalandı!
Beypazarı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 milyon TL değerinde Bizans ve Roma dönemine ait 4 bin 515 sikke ve metal obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarmanın istihbarat çalışmaları kapsamında Beypazarı'nda M.A. ve B.O.'nun içinde bulunduğu otomobil takibe alındı.
Kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin 460 Bizans ve Roma dönemine ait sikke ile 55 eski dönemlere ait metal obje ele geçirildi.
Toplam 4 bin 515 sikke ve metal objelerin değerinin 3 milyon TL olduğu belirtildi. Şüpheliler M.A. ve B.O., tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: #bizans #roma #Sikke #tarihi eser
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