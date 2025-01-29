Bursa'da ev ve işyerlerine baskın... 'Ruhsatsız silah' ve 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 2 tutuklama

Bursa'da, ruhsatsız silah imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, çok sayıda ruhsatsız silah ve tarihi eser ele geçirildi.

Bursa'da ev ve işyerlerine baskın... 'Ruhsatsız silah' ve 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 2 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 13:00

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde 4 şüphelinin ruhsatsız silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 20 Ocak'ta şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

G.A., Ö.A., M.B. ve F.B. isimli şüpheliler gözaltına alınırken; ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 tüfek, 28 adet AK-47 fişeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1068 farklı çaplarda fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 parşömen, 14 metal obje, 1 kitap ve içerisinde 2 deri obje, 1 heykel görünümlü obje, 161 sayfadan oluşan üzerinde Arapça yazılar bulunan kitap ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ile F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.A. ve Ö.D. ise tutuklandı.


Etiketler: #Bursa

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