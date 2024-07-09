Ankara'da örtü yangınında 10 hektar alan zarar gördü
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alınırken; yangından yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.
Kızılcahamam'ın Saray Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturması sonucu büyüyen yangın, geniş alana yayıldı. Alevler yerleşim yerine de ulaştı.
Mahalledeki bahçeler ve 1 ev, yangından zarar gördü. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine İl Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına helikopter ile havadan da destek verildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın dün akşam kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü yangına ilişkin soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- Denizli-Antalya karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
- Erdoğan'ın eski danışmanından çok konuşulacak çıkış
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- İBB bir bir geri alıyor!
- Cenk Tosun o görüntüler hakkında konuştu!
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor