Ankara’da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü

Ankara’da kaldırımda yürüyen 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 07:44
Ankara’da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü
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Edinilen bilgilere göre kaza saat 23.00 sıralarında 1. TBMM Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaldırımda yürüyen E.S. ile U.C.’ye 06 AEG 869 plakalı Citroen marka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yayalar savruldu. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı E.S. ile U.C.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazaya karışan araç ise olay yerinden 100 metre ilerde durdu. Araçta bulunan kişiler olay yerinden kaçarken polis ekipleri kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.


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