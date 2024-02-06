Ankara'da otomobil, köprüden demir yoluna düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Ankara'da köprü bariyerine çarpıp, demir yoluna düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti; 2 kişi ağır yaralandı.
Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, saat 03.30 sıralarında Elmadağ yönüne giden 44 EB 556 plakalı otomobil, Mamak Köprüsü üzerinde kontrolden çıkıp, bariyere çarptı.
Bariyerin üzerinde 50 metre sürüklenen otomobil, köprünün altındaki demir yoluna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobildeki P.G.'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan B.K. (26) ve M.S.C. (22) ise ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle demir yolunda meydana gelen hasarın onarımı için TCDD ekiplerince çalışma başlatıldı.
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