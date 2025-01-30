Ankara'da otomobil öğrencilerin arasına daldı: Yaralılar var!
Beypazarı ilçesinde bir otomobil, araçların kaldırıma park edilmesi nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan öğrencilerin arasına daldı. 2 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü otomobille olay yerinden kaçtı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Milli Egemenlik Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 CTP 853 plakalı otomobil, yatılı yurdun bulunduğu bölgede kaldırımda park edilen araçlar nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan 8 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı. Otomobilin üzerlerine geldiğini gören öğrenciler panikle kaçmaya çalışırken, aracın çarpıp sürüklediği 2 kişi yaralandı.
Öğrenciler yaralı arkadaşlarına yardım ederken, bu durumdan yararlanan sürücü ise otomobille olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ARAÇ PARK HALİNDE BULUNDU
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı yaptığı çalışmada, kaza yapan otomobil park halinde bulundu. Otomobili terk eden sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin, araçların kaldırıma park etmesi nedeniyle yoldan yürüdüğü anlar yer alıyor.
Görüntülerin devamında, otomobilin hızla öğrenci grubunun arasına daldığı, bazı öğrencilerin panikle kaçıştığı ve bazı öğrencilerin ise otomobilin çarpmasıyla sürüklendiği görüldü.
Kazadan hemen sonra öğrenciler yaralı arkadaşlarıyla ilgilenirken bu arada sürücünün geri manevra yapıp, olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünal Karaman'ın yeni partisi belli oldu!
- Fatih Portakal'dan tepkilere ilk yanıt
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a tepki
- Ünlü oyuncu yüzüne 'yemeklik yağ' enjekte ettirdi
- Ahmet Türk'ün torunu öldürüldü
- Kübra Par’dan canlı yayında yeni açıklama!
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- 'İstifasını istedi, görevden alınacağı tarih belli'
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu