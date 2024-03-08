Ankara'da oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu

Ankara İl Seçim Kurulu verilerine göre, kentte kayıtlı seçmen sayısı, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne göre 22 bin 153 artarak 4 milyon 304 bin 871 oldu. ABB Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:36
Ankara'da oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu
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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'nın kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Seçime katılacak siyasi partilerin belirlenmesi, belediye başkan adayı listelerinin 3 Mart'ta kesinleştirilmesinin ardından, 31 Mart'ta oy kullanabilecek seçmen sayıları da belirlendi.

Ankara İl Seçim Kurulu verilerine göre, Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor.

SEÇMEN SAYISINDA 22 BİN 153 ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi 4 milyon 282 bin 718 olarak belirlenen Ankara'nın seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi.

ANKARA İÇİN 24 ADAY YARIŞACAK

Ankaralı seçmenler, 31 Mart'ta, büyükşehir belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, belediye meclis üyelerini ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.


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