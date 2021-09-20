Ankara'da parka çadır kuran üniversitelilere polis müdahalesi
Ankara'da barınma problemine dikkat çekmek için 100. Yıl Mahallesi İlhan Erdost Parkı’na bu akşam çadır kuran üniversitelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ankara'da üniversiteliler, 100. Yıl Mahallesi İlhan Erdost Parkı’na çadır kurarak yaşadıkları barınma sorununa dikkat çekmek istedi. Polis ekipleri de daha sonra parka gelerek öğrencilerin kurdukları çadırları kaldırmalarını istedi. Çadırların kaldırılmasına karşı çıkan dokuz üniversitelinin bu sırada gözaltına alındığı öğrenildi.
Ankara'da parka çadır kuran üniversitelilere polis müdehalesi— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 20, 2021
"ÜNİVERSİTELİYİ GÖZALTINA ALAMAZSINIZ"
Olaya ilişkin görüntüler bir sosyal medya hesabından paylaşılırken şu açıklama yapıldı:
"Ankara'da üniversitelileri gözaltına alanlar bilsin ki, evsiz yurtsuz kalanlar sizin gözaltılarınızı da aşacak. Milyonlarca üniversiteliyi gözaltına alamazsınız!"
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