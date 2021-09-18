Öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için verilen yasa teklifi iki yıldır komisyonda

18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

Üniversitelerin açılmasına günler kala Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün (KYGM) yetersiz yurt sayısı, yüksek ev kiraları ve fahiş fiyatlı özel yurtlar ile karşı karşıya kalan öğrenciler, barınma sorunu yaşıyor. Konuya ilişkin tartışmalar sürerken CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin’in, barınma sorununun çözülmesi için 2019’da yasa teklifi verdiği ortaya çıktı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), “lüks konut yapmak yerine öğrenci yurdu yapımına öncelik vermesi” için düzenleme öngören teklifi, iki yıldır komisyonda bekliyor.

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kaldı ancak KYGM yurtlarının sayısının yetersizliği, öğrencilerin özel yurtlara ve kiralık evlere yönelmesine neden oluyor. Ancak, Covid-19 salgınının da etkisi ile hem ev kiraları hem de özel yurt ücretlerinde büyük artış yaşandı. Konuya ilişkin tartışmalar sürerken CHP’li Şahin’in, iki yıl önce tartışmaların yaşanmasını önleyecek bir yasa teklifi verdiği ortaya çıktı. Şahin, 16 Eylül 2019’da Meclis’e sunduğu “Toplu Konut Kanunu Hakkında Değişiklik Öngören Kanun Teklifi”nin gerekçesinde, “eğitim ve öğretim hakkının” anayasa ile güvence altına alındığını vurguladı.

‘ÖNCELİK LÜKS OLMAMALI’

Devlet yurtlarında kontenjanların az olduğunu ve bu nedenle gençlerin, “cemaat ve gruplara ait yurt ve ev gibi alternatiflere teslim olduğunu” belirten Şahin, 15 Temmuz darbe girişimine de işaret ederek “Öğrencilerimiz ve ailelerimiz, belirli bir grup ve cemaat yurtlarına mecbur bırakan bu sistemden kurtarılmalı. Bu bağlamda, TOKİ’nin önceliğinin lüks konut yapmaktan ziyade yıllardır ülkemizde sorun olarak devam eden öğrencilerimizin barınma ve yurt ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda hizmet vermesi uygun olacaktır” dedi.

Ancak teklif, 7 Ekim 2019’da yönlendirildiği Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme alınmadı. TBMM’nin, yasa tekliflerine ilişkin bilgileri aktardığı internet sitesinde, teklif halen “komisyonda” gözüküyor.