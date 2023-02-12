Olası İstanbul depremi için geliştirilmişti: Bölgeye gönderildi
10 ili vuran Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde en büyük problemlerden biri iletişim oldu. GSM operatörlerine yönelik tepkiler sürerken; olası bir İstanbul depremine yönelik geliştirilen afet haberleşme sistemi bölgeye sevk edildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) deprem
bölgesinde yaşanan mobil telekomünikasyon problemine karşı, onarım ekiplerinin
daha etkili bir iletişimle çalışabilmesi için sektörde bir ilk olan Afet Haberleşme
Sistemi’ni devreye aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüksek noktalara kurulan
ve güneş enerjisiyle çalışan 3 mobil kule ve haberleşme istasyonu ile yüzlerce
ekip aracına takılı telsizler sayesinde onarım ekiplerinin iletişim ve koordinasyonu
sağlanıyor.
İSTANBUL DEPREMİ İÇİN HAZIRLANMIŞTI
Geçmişte, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş)
tarafından İstanbul’da beklenen depreme yönelik geliştirilen sistem,
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve bazı illerde halen giderilemeyen iletişim
problemi nedeniyle depremi takiben İstanbul'dan deprem bölgesine götürüldü.
Sistem sayesinde onarım ekipleri, yüksek noktalara kurulan 3
mobil kule ve haberleşme istasyonu ile yüzlerce ekip aracına takılı telsizleri
kullanarak, şirketin afet yönetim merkezi ve Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri
İzleme Merkezi (SCADA) ile iletişim ve koordinasyonu sağladı.
Sistem kurulduğu alanda güneş enerjisini kul3lanarak kendi elektrik ihtiyacını sağlayabiliyor.
Böylece şebekeye bağlanmaya veya jeneratörden destek almaya ihtiyaç duymuyor.
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