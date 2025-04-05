Tekirdağ'da 286 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da bir otomobilde ve işletmede 286 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Muratlı ilçesinde bir işletmede ve Ergene ilçesinde bir otomobilde yaptıkları aramalarda 54 litre sahte içki, 232 litre kaçak içki ve çok sayıda boş içki şişesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #tekirdağ #Sahte içki #otomobil
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