Karnavalda satılacaktı! Tonlarca sahte içki ele geçirildi

Adana polisi 'Portakal Çiçeği Karnavalı'nda piyasaya sürüleceği değerlendirilen 4 ton 830 litre sahte içki ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli 'internetten ucuz bulunca aldık' diyerek kendilerini savunsa da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karnavalda satılacaktı! Tonlarca sahte içki ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 06.04.2025 - 10:46

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Portakal Çiçeği Karnavalı nedeniyle sahte içki ile ilgili çalışmasını yoğunlaştırdı.

Ekiplerin çalışmasında şüpheliler F.A. ve A.A.'nın kente sahte içki getirdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, bu şahıslara ait 2 kamyoneti takibe aldı. Bir süre takip edilen iki kamyonet durdurularak yapılan aramada 4 ton 830 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kentte düzenlenen karnavalda piyasaya sürüleceği değerlendirilen içkilerle ilgili şüphelilerin ifadelerinde, 'internetten ucuza bulunca aldık' diyerek kendilerini savunduğu öğrenildi.


Etiketler: #Adana #Adana Portakal Çiçeği Festivali #Sahte içki

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