Ankara'da sahte kredi çetesine operasyon!

Ankara'da sahte kredi çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ankara'da sahte kredi çetesine operasyon!
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AA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 09:54

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden tanıtımlarla bankalardan kredi alamayan kişilere erişerek kredi kartından alma talep eden ve limit artırımı vaadiyle yaklaşık 5 milyon lira dolandırıcılık işlemlerine kaydedilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemler tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucu 7 şüpheli tutuklandı.


Etiketler: #Ankara #Operasyon #Çete

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