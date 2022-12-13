Ankara'da seyir halindeki minibüs şoförüne silahlı saldırı!
Ankara'da minibüs şoförü Osman Ersan, seyir halindeyken bir yolcunun silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Ersan’ın kontrolden çıkan minibüsün boş araziye girdiği anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Ulubey Mahallesi'nde minibüs şoförü Osman Ersan, seyir halindeyken tanımadığı iddia edilen bir yolcunun silahlı saldırısına uğradı.
Tabancayla bacağından ve omzundan vurulan Ersan’ın kontrolünden çıkan minibüs, yaklaşık 100 metre geri geri giderek boş araziye girdi. Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası saldırgan kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Osman Ersan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
"DURUMU İYİYMİŞ"
Bölgede esnaf olan Çelebi Duman, dün atölyede çalıştıklarını ve silah sesini duyunca dışarı çıktıklarını belirterek, "Biz baktığımızda yukarıdan bir dolmuş geri geri geliyordu. Gelip boş araziye düştü. Biz de ilk yardımda bulunduk yaralıya. Şükür durumu iyiymiş. Yaralı dolmuş şoförü, vuranları tanımadığını söyledi. Bacakları ve omzunda vurulmuştu büyük ihtimal. Biz ambulansı bekledik, ondan sonra da çıkardık ve ambulans götürdü. Sonra polisler geldi, kamera kayıtlarına baktılar" dedi.
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