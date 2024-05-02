Ankara’da seyir halindeki minibüste yangın

Ankara’da seyir halindeki minibüs, alev alev yandı.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:04
Ankara’da seyir halindeki minibüste yangın
Abone Ol google-news

Mamak’ta sabah saatlerinde seyir halindeki bir minibüs bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Paniğe neden olan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Yangın haberleri Ankara haberleri Minibüs haberleri

İlgili Haberler

Kartal’da markete giren İETT otobüsünde yangın çıktı

Kartal’da markete giren İETT otobüsünde yangın çıktı
Kahramanmaraş’ta mobilya fabrikasında yangın: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta mobilya fabrikasında yangın: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Beyoğlu’nda korkutan otel yangını!

Beyoğlu’nda korkutan otel yangını!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

NTV yayınında ‘Taksim’ protestosu: ‘Saray'ın 1 Mayıs korkusu bu, ana akımda gösterin’

NTV yayınında ‘Taksim’ protestosu: ‘Saray'ın 1 Mayıs korkusu bu, ana akımda gösterin’
Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs’ta yüzlerce gözaltı!

Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs’ta yüzlerce gözaltı!
Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'den MEB'in taslağına tepki: 'Bu müfredatı reddediyoruz'

Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'den MEB'in taslağına tepki: 'Bu müfredatı reddediyoruz'
Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’

Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’
Prof. Dr. Naci Görür deprem panelinde konuştu: 'Bu bölge er geç depremle sınanacaktır'

Prof. Dr. Naci Görür deprem panelinde konuştu: 'Bu bölge er geç depremle sınanacaktır'
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı
Berber ve müşterisini öldüren zanlı tutuklandı

Berber ve müşterisini öldüren zanlı tutuklandı
Akbank’ın ilk çeyrek performansı beklentileri aştı: 13,2 Milyar TL kâr

Akbank’ın ilk çeyrek performansı beklentileri aştı: 13,2 Milyar TL kâr