Beyoğlu’nda korkutan otel yangını!

Yayınlanma: 29.04.2024 - 21:43

Güncelleme: 29.04.2024 - 21:43

Yangın Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi’nde saat 19.30 sıralarında bir otelin spa bölümünde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası oluşan duman üzerine otelin alt katlarında kalan vatandaşlar tahliye edildi. Yangına ilk anda müdahalede bulunan 2 otel çalışanı dumandan hafif şekilde etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken duman tahliyesi de yapıldı.

Polis ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırması sürüyor.