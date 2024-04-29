Beyoğlu’nda korkutan otel yangını!

Beyoğlu’nda akşam saatlerinde bir otelin spa bölümünde yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangına müdahale eden 2 otel çalışanı dumandan hafif şekilde etkilendi.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 21:43
Beyoğlu’nda korkutan otel yangını!
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Yangın Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi’nde saat 19.30 sıralarında bir otelin spa bölümünde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası oluşan duman üzerine otelin alt katlarında kalan vatandaşlar tahliye edildi. Yangına ilk anda müdahalede bulunan 2 otel çalışanı dumandan hafif şekilde etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken duman tahliyesi de yapıldı.

Polis ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırması sürüyor.


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