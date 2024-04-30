Kahramanmaraş’ta mobilya fabrikasında yangın: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta ahşap mobilya fabrikasındaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü görüldü.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 08:33
Kahramanmaraş’ta mobilya fabrikasında yangın: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Yangın dün gece geç saatlerde Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren ahşap mobilya üretim yapan bir fabrikada çıkmıştı.

Bölgeden yapılan çok sayıda ihbar üzerine itfaiye, orman ve emniyet teşkilatlarının ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince 60’ın üzerinde personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGININ BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Soğutma işlemlerinin sürdüğü yangının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Drone ile görüntülenen fabrikada ekiplerin soğutma yaptığı ve fabrikanın bir kısmının zarar gördüğü görüldü.


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