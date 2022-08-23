Ankara'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
23 Ağustos 2022 Salı, 18:27
Ankara'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı!
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda sürücünün babası Ümit Y. ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobile, başka araçtan tabanca ile ateş açıldı. Sürücü Ahmet Y., babası Ümit Y.'nin yaralandığını fark edince aracı durdurdu. Bu sırada şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Y., ameliyata alındı.

Ümit Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, Ümit Y. ve Ahmet Y.'nin akrabası olduğu belirtilen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Ankara silahlı saldırı keçiören

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