Son Dakika... Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 08:04

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:13

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nın sis nedeniyle gemi trafiğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.”