Son Dakika... Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı!
Son dakika gelişmesi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nın sis nedeniyle gemi trafiğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.”
Etiketler: #Çanakkale Boğazı #gemi trafiği #Son dakika
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