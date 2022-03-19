Ankara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı
Ankara Nallıhan'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi ve kızı tedavi altına alındı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Emrem Sultan Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Raşit, eşi Hatice Okur ve kızı Hamide Öztürk'e ulaşamayan yakınları komşulardan yardım istedi.
Okur çiftinin kapıyı açmaması üzerine komşuları, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Raşit Okur'un gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gazdan etkilenen Hatice Okur Ankara Şehir Hastanesi'ne, kızı Hamide Öztürk ise Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kaldırıldı.
Raşit Okur'un cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan Okur çiftinin kızları Öztürk'ün, anne ve babasını ziyaret etmek için Eskişehir'den geldiği öğrenildi.
İlgili Haberler
- Erdoğan: Biz geldiğimizde normal ambulans var mıydı?
- Türkiye bu işçiyi konuşuyor: Yaralı işçi üstü kirli diye ambulansa binmek istemedi
- Yönetici faturayı ödemedi, 3 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi
Video Haberler
- 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
- Ukrayna'ya ilk kez 'Kinzal' atıldı
- Mustafa Sarıgül'den 'beyaz eşya' tepkisi
- Yönetici faturayı ödemedi, sitenin doğalgazı kesildi
- İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
- 1 kilo esrarla yakalanan kadınlardan ilginç ifade
- 'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soydular
- Elif'in ölümünde istenen cezalar belli oldu
- İmamoğlu'ndan yurttaşlara kar uyarısı
- İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat: Bu seferler iptal
En Çok Okunan Haberler
- Sosyal medyada ünlü olmuştu: Kemikleri bulundu
- 18 Mart afişinde tepki çeken hata
- Yargıtay'dan emsal olacak karar!
- SBK'nin iade süreciyle ilgili yeni gelişme
- Altın ve Gümüş İskender'e doğru
- Fenomen Yunus Dönertaş'ın ölümü şoke etti
- Kağıt kıtlığından bazı okullarda sınavlar ertelendi
- Başkent'te soba gazı faciası
- Taksicilerin kar fırsatçılığı pes dedirtti
- Bakan Nebati: 'Türkiye ekonomisini kurtardık'